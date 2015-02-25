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«البيت الأبيض»: مصالحنا مع قطر تتلاقى.. والدوحة لا تدعم «داعش»

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«البيت الأبيض»: مصالحنا مع قطر تتلاقى.. والدوحة لا تدعم «داعش» «البيت الأبيض»: مصالحنا مع قطر تتلاقى.. والدوحة لا تدعم «داعش»

باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض: إن قطر “شريك قوي في ائتلافنا الهادف إلى إضعاف داعش ودحرها.”

وأضاف الرئيس أوباما “كلانا ملتزمان بدحر داعش، وبضمان فرصة لكل العراقيين أن يعيشوا معا بسلام.”

وقلل البيت الأبيض من قيمة ما يقال من أن قطر تدعم الحركات الإسلامية المتشددة، وأنها مصدر للدعم المالي للمجموعات الإرهابية.

وقال جوش أرنست الناطق باسم البيت الأبيض “هناك بعض المجالات التي قد نختلف فيها مع القطريين”، ولكنه أضاف أن مصالح البلدين تتلاقى في مجالات أكثر.

وامتدح الشيخ تميم عقب الاجتماع علاقات بلده الثنائية القوية مع الولايات المتحدة، وحث على مضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حل لصراع الشرق الأوسط.

وقال “ينبغي أن نجد حلا لفلسطين، وأنا سعيد لسماع أنك يا سيادة الرئيس ملتزم بإيجاد حل وناقش الزعيمان أيضًا الأزمتين الليبية واليمنية.

يذكر أن قطر تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية مهمة.

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