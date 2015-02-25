أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ كفاية رقص على السلالم

Google+ Print
إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ كفاية رقص على السلالم إبراهيم حسن: عودة الدوري؟ كفاية رقص على السلالم

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري على ضرورة استكمال بطولة الدوري وتحديد موعد حاسم لاستئناف المسابقة.

وقال إبراهيم حسن: "رئيس الوزراء أكد أكثر من مرة أن بطولة الدوري ستعود، ولكنى متى؟

وأردف "لا بد من اتخاذ قرار حاسم، وليس الرقص على السلالم".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "لا أعرف كيف أجهز اللاعبين، هل أمنحهم أجازات أم لا، نخوض مباريات ودية أم لا".

وواصل "نتدرب يوميًا، ولا نعرف متى تعود المسابقة، فالجهاز الفني أصبح غير قادر على تحديد الأحمال البدنية المخصصة".

وأتم "بطولة الدوري لا بد أن تستمر، ولا بد أيضًا من استرداد حقوق ضحايا جماهير الزمالك، ومن أخطأ ينال عقابه في أسرع وقت".

يُذكر أن بطولة الدوري توقفت لأجل غير مسمى بعد سقوط 22 قتيلاً من جماهير الزمالك خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي قبل مباراة إنبي يوم 7 فبراير الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع