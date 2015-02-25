رزق: جاريدو طور أدائي .. والأجنبي الأفضل للمنتخب

أكد محمد رزق لاعب وسط الأهلي أن الجهاز الفني للأهلي فضل استبعاده من مباراة وفاق سطيف في السوبر الإفريقي تفاديًا لتفاقم إصابته.

وتخلف رزق عن السفر مع الأهلي إلى الجزائر، بسبب إصابته في الكتف بعد تعرضه لحادث سيارة قبل اللقاء بأيام.

وقال رزق عبر قناة ناديه: "كنت أتمنى المشاركة في المباراة، ولكن الجهاز الفني رفض المجازفة بي، لأن الفريق يحتاجني في الفترة القادمة، وأنا سليم 100%".

وأضاف لاعب المقاولون السابق "أشعر بتحسن شديد، حيث أخوض تدريبات في الجيم خلال الأيام الماضية، وسأشارك في التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء".

وتابع "جاريدو ساهم في تطوير أدائي، ودائمًا ما يمنحني معلومات لتحسين مستواي، خاصة بضرورة اللعب للأمام".

وعن خسارة السوبر، قال رزق: "لاعبو الأهلي أدوا ما عليهم، ولكن القدر رفض أن نفوز بالكأس، وقادرون على التعويض في البطولات الأخرى".

وبسؤاله عن تفضيله للمدرب القادم للمنتخب، أتم رزق "الأجنبي الأفضل طالما يتمتع بكافة الصلاحيات، لأن المدرب المصري يتعرض لضغوط عديدة مع أول تعثر".