' الدفاع الجوي أثرت على سمعة مصر في مفاوضاتنا مع المدربين الأجانب '

لعبت حادثة ملعب الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجعًا من جماهير الزمالك دورًا في عرقلة تفاوض اتحاد الكرة مع مدرب أجنبي لقيادة منتخب مصر.

وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحد الكرة: "مباراة الزمالك وإنبي أثرت بالسلب على سمعة مصر، ووسائل الإعلام نقلت الأمر بشكل مبالغ فيه".

وأضاف سويلم "فوجئنا بعد هذه الحادثة، بمبالغة المدربين الأجانب في مطالبهم المادية".

وواصل "إيرفي رينار طلب في البداية 35 ألف يورو، ثم زادت مطالبه إلى 100 ألف يورو بعد فوزه بكأس أفريقيا بخلاف رواتب معاونيه".

وتابع في تصريحات تليفزيونية "إذا لم نحسم التعاقد مع مدرب أجنبي يليق باسم مصر خلال 48 ساعة، سنقوم بتعيين مدرب مصري".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة ينتظر أيضًا قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بشأن استكمال الدوري، لأنه ملف مرتبط بقوة بالمدرب القادم للمنتخب.

واختتم المدير التنفيذي للجبلاية "حسن شحاتة الأقرب، لأن حسام البدري لديه طموح التأهل للأوليمبياد، ثم يكمل المشوار مع المنتخب الأول".