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إبراهيم حسن: شحاتة مدربًا للمنتخب؟ هناك حملة تدعمه.. وتقف ضد من يعمل بجد

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إبراهيم حسن: شحاتة مدربًا للمنتخب؟ هناك حملة تدعمه.. وتقف ضد من يعمل بجد إبراهيم حسن: شحاتة مدربًا للمنتخب؟ هناك حملة تدعمه.. وتقف ضد من يعمل بجد

انتقد إبراهيم حسن مدير الكرة بالاتحاد السكندري ما أسماه بوجود حملة إعلامية لتعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا لمنتخب .

وقال إبراهيم حسن: "شحاتة اسم كبير، وحقق إنجازًا غير مسبوق بالفوز بكأس إفريقيا 3 مرات متتالية، ولكن من غير المقبول أن يتم تنظيم حملة له، وتتجاهل من يعمل بجدية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "حسن شحاتة ترك لأنه فشل في 3 أمور، التأهل لكأس إفريقيا أمام فرق ضعيفة، والإخفاق في التأهل لكأس العالم مرتين".

وتابع "كما فشل في تحقيق الهدف الأهم بعمل إحلال وتبديل في المنتخب، مثلما فعلت الجزائر التي كانت لا تتأهل لكأس الأمم، وقفزت لصدارة أفريقيا، وتأهلت مرتين للمونديال".

وواصل إبراهيم حسن "الجزائر وصلت لصدارة التصنيف القاري ووصلت لكأس العالم، وباتت تمتلك أكثر من جيل، هل فعل حسن شحاتة ذلك مع المنتخب؟".

وقال: "كيف يتم ترشيح حسام البدري وطارق العشري وأسماء أخرى، رغم أن حسام حسن أصبح مديرًا فنيًا عندما كانوا في منصب مدرب عام أو مساعد".

وأتم إبراهيم حسن "حسام يبلغ 49 سنة؟ .. متى يترشح لتدريب المنتخب؟ .. فهو عمل مع أكبر الأندية في مصر، وحقق نجاحات مع منتخب الأردن".

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