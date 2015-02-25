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مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين على طريق "إسكندرية- مطروح"

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مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين على طريق "إسكندرية- مطروح" مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم سيارتين على طريق "إسكندرية- مطروح"
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر تصادم سيارتين بمنطقة العوام بالكيلو 120 طريق الإسكندرية- مطروح.

وتلقى قسم شرطة الضبعة بلاغا بتصادم سيارتين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 41920/4583 جمرك السلوم نقل بمقطورة قيادة "ناجى على فرج مفتاح" ليبى الجنسية (24 سنة) سائق مقيم ببنغازى، اصطدمت بها من الخلف السيارة رقم 689 ج هـ س قيادة المدعو رومانى بدرى زياد سلامة (34 سنة) مقيم بشارع مصطفى التركى- الزيتون بالقاهرة، ما أسفر عن وفاة قائد السيارة الثانية، وإصابة مرافقه محمد عز الدين ذكى (37 سنة) مقيم بدار السلام بالقاهرة، وتم نقله إلى مستشفى مطروح للعلاج.

وبسؤال قائد السيارة الأولى أيد ما جاء بمضمون الفحص وتم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة وجارِ انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وتم التحفظ على السيارتين، وإزالة آثار الحادث، وكلفت إدارة البحث بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365