القبض على 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة أحدهم هارب من مؤبد فى أسوان

تمكنت مباحث أسوان من ضبط ثلاثة مسجلين، أحدهم هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد، وبحيازتهم أسلحة نارية وآلية وذخيرة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة بدون لوحات معدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

وتلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية، تحت إشراف العميد أسعد الذكير، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد خالد الشاذلى، رئيس المباحث الجنائية، من ضبط المتهم (عبد الله . ص) 54 سنة مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه، والسابق اتهامه فى (15) قضية متنوعة، والمطلوب للتنفيذ عليه فى قضية محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، تم ضبطه وبحيازته طبنجة و(2) خزينة خاصة بالسلاح و(10) طلقات من نفس العيار، كما تم القبض على (أحمد . ع) 28 سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل محكوم عليه فيها غيابيا، وبحيازته بندقية آلية و(2) خزينة خاصة بالسلاح و(40) طلقة، وضبط المتهم( محمد . أ ) 30 سنة، والسابق اتهامه فى قضية سرقة مواشى، وتم التحفظ على المتهمين وعلى السيارة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.