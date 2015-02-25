أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سكاي نيوز : تعيين خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش

Google+ Print
سكاي نيوز : تعيين خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش سكاي نيوز : تعيين خليفة حفتر قائدًا عامًا للجيش

 

خليفة حفتر

أفادت مصادرفي ليبيا أن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أعلن، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي.

ويعتبر خليفة حفتر من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ ليبيا المعاصر، فقد كان حاضراً بقوة في معظم التطورات التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالنظام الملكي عام 1969، وها هو يعود بقوة بعد سنوات على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي.

وكان مجلس النواب الليبي قد جدد في وقت سابق دعمه لعملية عسكرية بقيادة حفتر ترمي إلى استعادة سيطرة على المناطق الليبية الخاضعة لسلطة الميليشيات المتشددة.

يشار إلى أن حفتر أطلق في مايو 2014 عملية عسكرية لطرد الميليشيات التي يصنفها البرلمان إرهابية، من المناطق التي تسيطر عليها، قبل أن يشارك الجيش والقوات الحكومية بالعملية التي أطلق عليها اسم “عملية الكرامة”.

مع انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي في ليبيا عام 2011، تولى حفتر، المولود عام 1949، منصب قائد القوات البرية في القيادة العسكرية العامة لمقاتلي المعارضة الليبية.

وبدا واضحا خلاف حفتر مع المجموعات المسلحة التي هيمنت على البلاد، خاصة المتشددة منها والمرتبطة بقوى خارجية.

وفي مطلع عام 2012 أوصى حوالي 150 ضابطاً من الجيش بتعيين اللواء خليفة حفتر رئيساً للأركان، لكن السلطات الانتقالية وقتها رفضت ذلك وعينت ضابطاً آخر في المنصب.

وعاد حفتر للواجهة مرة أخرى مطلع العام لدى دعوته لتحرك عسكري ضد السلطة الليبية الجديدة، حيث ظهر في خطاب متلفز يعلن تعليق عمل الحكومة وكذلك أعلن عما أسماه “خريطة طريق” جديدة لمستقبل ليبيا السياسي.

إلا أن محاولته لم تكلل بالنجاح ، وسخر منه رئيس الوزراء وقتها علي زيدان الذي انتهى به الأمر هو نفسه مخطوفاً من قبل جماعات متشددة ثم مطروداً من قبل المجلس الوطني الانتقالي.

سكاي نيوز

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية