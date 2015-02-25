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الدكتوراه ل «اللحيدان» في الحسبة والرقابة

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الدكتوراه ل «اللحيدان» في الحسبة والرقابة الدكتوراه ل «اللحيدان» في الحسبة والرقابة
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الدكتور سليمان اللحيدان

الخبر - إبراهيم الشيبان

    حصل الدكتور سليمان بن إبراهيم اللحيدان، على درجة الدكتوراه في الحسبة والرقابة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى بعد أن قدّم رسالة الدكتوراه بعنوان "التطوير التنظيمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دراسة تطبيقية"، حيث تمت المناقشة في المعهد العالي للدعوة والاحتساب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهدفت الدراسة إلى تقديم تصور مقترح لتطبيق التطوير في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة.

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