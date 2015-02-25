«خير خلف لخير سلف» يتصدر العدد (119) من الأحساء

في غلاف أنيق حمل عنوان عميق الدلالة والرمزية والمعنى "خير خلف لخير سلف"، جاء العدد (119) من مجلة الأحساء في ثوب توثيقي رثائي ينعي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وأحسن مثواه، معدداً بعضاً من الانجازات المضيئة والمحطات المهمة في سيرته ومسيرته - رحمه الله وغفر له -، متضمناً مبايعة الامة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعمل المتواصل لخير ورفعة الوطن.

المجلة جاءت حافلة بالعديد من الملفات والموضوعات من بينها تغطية موسعة لرعاية صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء لحفل الاستقبال السنوي لرجال الأعمال.

الأستاذ خالد بن ناصر القحطاني رئيس التحرير ومدير إدارة الإعلام والنشر بالغرفة التجارية بالاحساء أكد أن العدد جاء في شكل توثيقي حافل بالعديد من الموضوعات الجديرة بالنشر.

وأشار القحطاني إلى أن صفحات "نساء في العمل"، عرضت لقاءً حوارياً نوعياً مع الإعلامية عبير الإبراهيم حول التجربة الإعلامية النسائية.