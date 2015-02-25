«الشؤون الاجتماعية» تدعو لبذل المزيد من الجهد لخدمة مستفيديها

عقد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اجتماعاً مع مديري فروع الوزارة بالمناطق، بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري عموم الإدارات بالوزارة والإدارات المرتبطة بمكتبه والمستشارين.

ورحب د. القصبي خلال الاجتماع بالمديرين العامين في المناطق الذين صدرت قرارات بتكليفهم الأسبوع الماضي وتمنى لهم التوفيق، ثم استمع إلى المقترحات التي قدمها مديرو الفروع وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، ووجه ببذل كافة الجهود التي تحقق خدمة كافة الفئات التي ترعاها الوزارة مع حسن التعامل مع المستفيدين وتذليل كافة الصعاب التي قد تواجههم وسرعة حلها. وأكد أهمية التعاون بين مديري عموم فروع الوزارة والمساعدين وأهمية بناء شراكات إستراتيجية مع شركاء الوزارة، ووجه مديري الفروع بعدم التهاون مع من يقصر أو يتراخى في تقديم الخدمة وفق أفضل المعايير، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تجند كافة إمكاناتها للقضاء على كافة أوجه الحواجز التي يمكن أن تقف أمام النجاح.

وثمن ما بذله ويبذله الوكلاء والوكلاء المساعدون ومديرو العموم من اهتمام بالفئات التي ترعاها الوزارة وطالبهم بالمزيد من الجهد حتى تنعم هذه الفئات بكامل حقوقها. وفي نهاية الاجتماع، عبر مديرو عموم فروع الوزارة عن شكرهم وتقديرهم لوزير الشؤون الاجتماعية على حسن الاستقبال وتوجيهاته السديدة، لافتين إلى أن ما تطرق له في الاجتماع سوف يكون محل اهتمامهم ويعد بمثابة ورق عمل قدمت لتطبيقها على أرض الواقع.