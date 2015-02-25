مركز الملك عبدالعزيز للحوار يدشِّن تطبيق مكتبة «الأجهزة الذكية»

دشن رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، مؤخراً، تطبيق خاص بإصدارات المركز على أجهزة الهواتف الذكية، بحضور نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، ونائب الأمين العام د. فهد بن سلطان السلطان.

ويحتوي التطبيق الخاص بالإصدارات ومكتبة المركز على "92" كتاباً متخصصة في ثقافة الحوار، وهو ما سيتيح للمستخدمين تحميل إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الإلكترونية من خلال المتاجر الإلكترونية للهواتف المحمولة (Apple store, Google play)، ويعمل التطبيق على نظامي IOS و Android.

ويهدف المركز من خلال هذا التطبيق إلى تسهيل عملية البحث على المستفيدين والمستفيدات والباحثين والباحثات في محتويات المكتبة، والإطلاع على أحدث الإصدارات الخاصة بنشر وتعزيز ثقافة الحوار.

ويتميز التطبيق بتوفير العديد من الخصائص منها مشاركة النصوص والكتب ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وكذلك عبر رسائل ال SMS والبريد الإلكتروني، إضافة إلى تقييم الكتب والبحث العام للعناوين والمؤلفين وإنشاء مفضلة لكل مستخدم مقسمة إلى أجزاء بحيث يستطيع المستفيد تنظيم مفضلته حسب ما يراه مناسباً.

ويمكن من خلال عملية التسجيل إنشاء حساب جديد أو عن طريق مواقع التواصل أو باستخدام البريد الإلكتروني لمن لا يتوفر لديه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الدخول إلى التطبيق باستخدام خاصية "تخطي" وذلك بدون التسجيل بالتطبيق.