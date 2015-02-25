قطر لـ”أمريكا”: سنهزم داعش.. وأوباما: “أشعر بقلق بالغ”

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الأمريكي باراك أوباما في أول زيارة رسمية له إلى البيت الأبيض التزام قطر بهزيمة تنظيم “داعش”.

وقال أوباما إن الأمير ملتزم بمحاربة المتطرفين ودعم المعارضة المعتدلة في سوريا.

وقال أوباما للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه والشيخ تميم “يشعران بقلق بالغ” بشأن الوضع في سوريا ويتقاسمان الأفكار بشأن الكيفية التي يمكن بها إخراج الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة.

وقال أوباما “سنواصل دعم المعارضة المعتدلة هناك وما زلنا نعتقد أنه لن يكون ممكنا تحقيق الاستقرار الكامل لذلك البلد قبل إخراج الأسد الذي فقد الشرعية في البلاد” من السلطة.

وأضاف “من الواضح أن الكيفية التي يمكننا بها الوصول إلى هناك تمثل مصدرا لتحد استثنائي ونحن نتقاسم الأفكار فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك.”

وثارت شكوك في الماضي في أن أموالا تذهب من قطر إلى جماعات متطرفة عنيفة في المنطقة.

وقال الأمير إن أوباما أبلغه أنه ملتزم بعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال لأوباما أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي “أنا سعيد أن أعلم منك وأسمع.. أنك ملتزم” بعملية السلام في فلسطين.

رويترز