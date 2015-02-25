بالصور.. رسالة دكتوراه تناقش مشروع محور قناة السويس بجامعة كفر الشيخ

حصل الباحث أحمد عيد إبراهيم، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراة، من خلال بحثه عن مشروع محور قناة السويس، ونقل العاصمة وتطويرها وتعزيز تنافسية المدن المصرية، وتحويل المدن المصرية إلى مدن كونية تنافسية، وأثره على النمو الاقتصادى والتجارة الدولية.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كل من أ.د. أحمد عبد العزيز الشرقاوى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة المنوفية رئيساً، وأ.د. أمينة عز الدين أستاذ الاقتصاد بالكلية عضوا، وأ.د. عمر محمد عثمان صقر عميد الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، وأستاذ الاقتصاد بالكلية مشرفاً، أ.م.د. نيفين محمد ابراهيم طريح أستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية مشرفا.

وقررت لجنة المناقشة بإجماع الآراء، منح درجة الدكتوراه للباحث، وأوصت المهتمين والمسئولين بالدولة والباحثين بضرورة أخذ نتائج الدراسة فى عين الاعتبار لتناولها موضوعات فى غاية الأهمية، لأنها بمثابة محور الحديث، والمناقشة هذه الأيام، مثل مشروع محور قناة السويس ومشروع نقل العاصمة، وكذلك طرحت الدراسة رؤية شاملة لتحويل المدن المصرية لمدن كونية تنافسية.

وتمت المناقشة بقاعة المناقشات بكلية التجارة الخارجية بالزمالك، وسط حضور نخبة من علماء الاقتصاد فى مصر وعمداء ورؤساء أقسام لمجموعة من أكبر الكيانات التعليمة فى مصر، على رأسهم الأستاذ الدكتور: عمر سالمان عميد كلية التجارة جامعة حلوان، والخبير الاقتصادى المعروف، والأستاذ الدكتور: عادل المهدى عميد المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية، وأستاذ الاقتصاد المعروف، والأستاذ الدكتور: جمال عطية رئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة حلوان.



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بانر المناقشة

لجنة التحكيم

الباحث أثناء المناقشة

صورة تذكارية للباحث مع لجنة التحكيم

لجنة التحكيم تمنح الباحث درجة الدكتوراة

الباحث مع أعضاء اللجنة من الأساتذة والعلماء

الباحث أحمد إبراهيم مع عضوات اللجنة من الأساتذة والعلماء