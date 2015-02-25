أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رسالة دكتوراه تناقش مشروع محور قناة السويس بجامعة كفر الشيخ

Google+ Print
حصل الباحث أحمد عيد إبراهيم، المدرس المساعد بقسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراة، من خلال بحثه عن مشروع محور قناة السويس، ونقل العاصمة وتطويرها وتعزيز تنافسية المدن المصرية، وتحويل المدن المصرية إلى مدن كونية تنافسية، وأثره على النمو الاقتصادى والتجارة الدولية.

وضمت لجنة الحكم والمناقشة، كل من أ.د. أحمد عبد العزيز الشرقاوى أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة المنوفية رئيساً، وأ.د. أمينة عز الدين أستاذ الاقتصاد بالكلية عضوا، وأ.د. عمر محمد عثمان صقر عميد الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة، وأستاذ الاقتصاد بالكلية مشرفاً، أ.م.د. نيفين محمد ابراهيم طريح أستاذ الاقتصاد المساعد بالكلية مشرفا.

وقررت لجنة المناقشة بإجماع الآراء، منح درجة الدكتوراه للباحث، وأوصت المهتمين والمسئولين بالدولة والباحثين بضرورة أخذ نتائج الدراسة فى عين الاعتبار لتناولها موضوعات فى غاية الأهمية، لأنها بمثابة محور الحديث، والمناقشة هذه الأيام، مثل مشروع محور قناة السويس ومشروع نقل العاصمة، وكذلك طرحت الدراسة رؤية شاملة لتحويل المدن المصرية لمدن كونية تنافسية.

وتمت المناقشة بقاعة المناقشات بكلية التجارة الخارجية بالزمالك، وسط حضور نخبة من علماء الاقتصاد فى وعمداء ورؤساء أقسام لمجموعة من أكبر الكيانات التعليمة فى مصر، على رأسهم الأستاذ الدكتور: عمر سالمان عميد كلية التجارة جامعة حلوان، والخبير الاقتصادى المعروف، والأستاذ الدكتور: عادل المهدى عميد المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية، وأستاذ الاقتصاد المعروف، والأستاذ الدكتور: جمال عطية رئيس قسم الاقتصاد كلية التجارة جامعة حلوان.

بانر المناقشة - 2015-02 - اليوم السابع
>

بانر المناقشة


>لجنة التحكيم - 2015-02 - اليوم السابع
>

لجنة التحكيم


>الباحث أثناء المناقشة - 2015-02 - اليوم السابع
>

الباحث أثناء المناقشة


>صورة تذكارية للباحث مع لجنة التحكيم - 2015-02 - اليوم السابع
>

صورة تذكارية للباحث مع لجنة التحكيم


>لجنة التحكيم تمنح الباحث درجة الدكتوراة - 2015-02 - اليوم السابع
>

لجنة التحكيم تمنح الباحث درجة الدكتوراة


>الباحث مع أعضاء اللجنة من الأساتذة والعلماء - 2015-02 - اليوم السابع
>

الباحث مع أعضاء اللجنة من الأساتذة والعلماء


>الباحث أحمد إبراهيم مع عضوات اللجنة من الأساتذة والعلماء - 2015-02 - اليوم السابع
>

الباحث أحمد إبراهيم مع عضوات اللجنة من الأساتذة والعلماء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة