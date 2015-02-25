محافظ بنى سويف يؤكد على وجود تنسيق ورؤية تكاملية بين المحافظة والجامعة

أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف على أهمية التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة فى خدمة قضايا المجتمع المحلى، واعتزازه بدور الجامعة فى تخريج الكوادر العلمية، ووجود تنسيق كامل بينهما من خلال الاستعانة بكفاءاتها وأبحاثها ومؤتمراتها فى جميع المجالات، باعتبارها إحدى بيوت الخبرة التى تشارك فى تنمية المجتمع.

وأكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف على وجود رؤية مشتركة بالتعاون والتكامل بين الجامعة والمحافظة، للمساهمة فى تنمية المحافظة وخدمة المشروعات التنموية والخدمية.

جاء ذلك خلال ظهور المحافظ لأول مرة فى جامعة بنى سويف وحضوره اجتماع مجلس الجامعة أمس حيث كان فى استقباله الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة، وقد استهل الحضور الاجتماع بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من أبناء محافظة المنيا الذين استشهدوا على يد عصابات قوى الإرهاب الغاشم المسماة بداعش فى ليبيا.

من جانبه أعرب الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة خلال الاجتماع على اعتزاز مجلس الجامعة بثقة القيادة السياسية وحسن اختيارها للمستشار محمد سليم محافظاً لبنى سويف فى إطار تمكين الشباب لتولى المناصب القيادية، معرباً عن أمله فى تحقيق التنمية والنهضة التى ينشدها أبناء المحافظة.

>وقد ناقش مجلس الجامعة عدداً من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتى تضمنت التصديق على قرار منح الدكتوراة الفخرية لنيافة الأنبا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تمهيدية للإعداد لتنظيم احتفالية عيدالعلم، علاوة على مناقشة خطة الجامعة التنفيذية الاستراتيجية لمكافحة الفساد، بخلاف بعض الموضوعات المالية والإدارية المتعلقة بالجامعة واستعراض خطة الجامعة بشأن الأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسى الثانى من أجل ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية فى جميع الأنشطة الهادفة بما يضمن البعد عن الأفكار الهدامة التى من شأنها عرقلة التنمية والتطور.



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محافظ بنى سويف أثناء وصولة الجامعة



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المحافظ يصافح أعضاء مجلس جامعة بنى سويف



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دقيقة حداد على أرواح الشهداء



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المحافظ يشهد اجتماع جامعة بنى سويف