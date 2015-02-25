نادى ثقافة الطفل بقنا ينظم ندوة حول إسهامات العرب فى الفيزياء

نظم أمس نادى العلوم فى قصر ثقافة الطفل بقنا، الندوة الثالثة من ندوات التثقيف العلمى التى ينظمها النادى فى إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة وجامعة جنوب الوادى ووزارة التربية والتعليم.

حاضرت فى الندوة الدكتورة أسماء فياض، واستعرضت تاريخ علم الفيزياء، وأهميته، مع الحديث عن إسهامات بعض العلماء العرب فى هذا العلم.

وقالت مروة محمد عوض، مسئولة نادى العلوم فى قصر ثقافة الطفل، والمشرفة على تنظيم الندوة، أن الهدف من تلك الندوات هو تبسيط العلوم الطبيعية، وتيسير الأفكار والموضوعات العلمية وجعلها شائقة وممتعة عند الطلاب؛ من خلال المحاضرات العلمية والأنشطة الثقافية، لتوسيع الأفق العلمى للطلاب، وتنمية حب الاستطلاع والاستكشاف فى المجالات العلمية لديهم، من خلال الخدمات التى يقدمها النادى، والتى تتمثل فى منهجية الطرح للموضوعات العلمية عن طريق أسلوب التعليم بالترفيه، وكذلك التعليم بالتجربة والمشاهدة من خلال استخدام التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة، بعيدا عن أساليب الحفظ والتلقين‏.‏

وأضافت مروة محمد عوض مسئولة النادى أنه مع تعاظم دور العلم فى حياتنا، بات حتما علينا ابتكار وسائل عصرية لتنمية التفكير العلمى والثقافة العلمية، خاصة لدى الأطفال،‏ لتوصيل الموضوعات العلمية بفكر وأسلوب مبسطين، مع انتهاج أسلوب التعليم التشاركى والتفاعلى، والتعليم الإبداعى للعلوم، من خلال عقد هذه الندوات، وغيرها من أنشطة النادى، التى تنفذ بالتعاون مع المدارس لتغطية بعض الجوانب العلمية فى مناهج التعليم من خلال الاستفادة من إمكانات النادى المتاحة.

عُقدت الندوة فى مدرسة السادات الابتدائية، برعاية جيهان رمزى، مديرة قصر ثقافة الطفل.