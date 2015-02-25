وكيل وزارة أوقاف أسيوط: نحذر من استخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية

حذر الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط من استخدام مرشحى الانتخابات البرلمانية المقبلة المساجد فى الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن لجنة رصد مخالفات المرشحين، ترصد التجاوزات التى تتم خلال فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب المقبل؛ ويتم رفع تقرير لوكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الدينى لعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد العجمى فى تصريحات خاصة، أن المديرية تقف على مسافة واحده بين المرشحين وأنها لن تسمح باستخدام المساجد فى الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المساجد بيوت الله بنيت من أجل عبادة الله تعالى وذكره، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلا يجوز لأى إنسان أن يستخدمها فى أية أغراض شخصية، أو دعاية انتخابية لأنها منزهة عن كل ذلك.

وأوضح الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن لجنة رصد مخالفات المرشحين للانتخابات البرلمانية 2015 قامت أمس، برصد مخالفة لأحد المرشحين للانتخابات بمركز أبوتيج والذى قام بتعليق لافتة دعائية على أعمدة الإنارة المواجهة للمسجد، وعلى أثره قام أعضاء اللجنة بتكليف عمال المسجد بإزالة اللافتة.

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