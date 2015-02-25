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لافتة لطبيب أطفال وباطنة تثير أزمة داخل نقابة أطباء الإسكندرية

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أثارت لافتة لإحدى عيادات طب الأطفال والباطنة أزمة داخل نقابة الأطباء بالإسكندرية، حيث تقدم عدد من الأطباء بشكوى إلى نقابة الأطباء للقيام بدورها فى التصدى للمخالفات الموجودة بتلك اللافتات والتى انتشرت بالإسكندرية لما فيها من مخالفات للقانون، حيث لا يوجد بالقانون ما يسمى بماجستير فى الطب دون تخصص، كما أشارت اللافتة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر حسن المتحدث الرسمى لنقابة الأطباء بالإسكندرية، أن النقابة تسعى حاليا للمطالبة بتعديلات قانون النقابة، ليكون لنقابة الاطباء صفة الضبطية القضائية لتحرير مخالفات ضد بعض العيادات غير المرخصة أو اللافتات المخالفة.

وأشار الدكتور تامر حسن فى تصريحات خاصة باليوم السابع، أن قرارات غلق العيادات للمخالفين تخص فقط ادارة العلاج الحر والتى تتبع وزارة الصحة وأن القانون لا يسمح للنقابة سوى بالإبلاغ أو تحريك دعوى قضائية مشيرا إلى أن قانون النقابة عمره 46 سنة ولابد من تغييره.

وقال المتحدث الرسمى لنقابة الاطباء بالإسكندرية أن اللافتة التى أثارت الأزمة مخالفة للقانون، موضحا أنه لا يوجد تخصص فى الطب اسمه أطفال وباطنة وليس هناك ما يسمى ماجستير فى الطب، وأكد على أن النقابة ستتابع القضية مشيرا إلى أن النقابة ستطلق حملة لرصد تلك المخالفات القانونية.

وأضاف الدكتور تامر حسن أن النقابة طالبت الاطباء بتحديث قاعدة البيانات على موقع النقابة، والتى سوف تُعتمد من المؤتمر العام لنقابة الأطباء فى مارس القادم.

اللافتة التى أثارت الأزمة بالأخطاء القانونية- 2015-02 - اليوم السابع
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اللافتة التى أثارت الأزمة بالأخطاء القانونية

الخطاب الرسمى لنقابة الأطباء لإدارة الطب الحر - 2015-02 - اليوم السابع
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الخطاب الرسمى لنقابة الأطباء لإدارة الطب الحر

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