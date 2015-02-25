بالصور.. "الليالى الحارة" على مسرح إبداع 3 بالأقصر

شهدت لجنة تحكيم مجال العروض المسرحية بمسابقة إبداع 3 المكونة من الفنانة وفاء الحكيم، والدكتور أيمن الشيوى، والدكتور سيد خطاب، عرضاً مسرحياً لفريق جامعة القاهرة تحت عنوان "الليالى الحارة" على خشبة مسرح المدينة الشبابية بالأقصر، خلال تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "إبداع 3"، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

دارت أحداث العرض حول أب وضع الكمامة على أفواه عائلته حتى لا يبوحون بجرائمه التى يرتكبها، إلا أن هناك عقبة وهى زوجة ابنه الكبير، التى تعيش معهم فهى لا تستطيع كتمان ما رأته وقررت الإفصاح بكل شىء للمفتش "روش" والقبض عليه وقتله رمياً بالرصاص داخل محبسه.

العرض مقتبس من مسرحية "الكمامة" للكاتب الإسبانى ألفونسو ساسترى، وأداء تمثيلى لكل من محمد العربى، رنا إيهاب، أحمد فتحى، مريم أحمد، إسلام فؤاد، لانا خلدون، محمد دسوقى، أحمد أشرف، هيثم حسام الدين، عبد الحميد ماهر، وعبد الرحمن شعبان.



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فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاركته بمسابقة إبداع 3



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جانب من العرض المسرحى "الليالى الحارة" لفريق جامعة القاهرة



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فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاهد من "الليالى الحارة"



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فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاهد من "الليالى الحارة"



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فريق مسرح جامعة القاهرة يحيى الحاضرين فى آخر المشاهد



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جانب من العرض المسرحى "الليالى الحارة " لفريق جامعة القاهرة