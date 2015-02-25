أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. "الليالى الحارة" على مسرح إبداع 3 بالأقصر

Google+ Print
شهدت لجنة تحكيم مجال العروض المسرحية بمسابقة إبداع 3 المكونة من الفنانة وفاء الحكيم، والدكتور أيمن الشيوى، والدكتور سيد خطاب، عرضاً مسرحياً لفريق جامعة القاهرة تحت عنوان "الليالى الحارة" على خشبة مسرح المدينة الشبابية بالأقصر، خلال تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "إبداع 3"، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

دارت أحداث العرض حول أب وضع الكمامة على أفواه عائلته حتى لا يبوحون بجرائمه التى يرتكبها، إلا أن هناك عقبة وهى زوجة ابنه الكبير، التى تعيش معهم فهى لا تستطيع كتمان ما رأته وقررت الإفصاح بكل شىء للمفتش "روش" والقبض عليه وقتله رمياً بالرصاص داخل محبسه.

العرض مقتبس من مسرحية "الكمامة" للكاتب الإسبانى ألفونسو ساسترى، وأداء تمثيلى لكل من محمد العربى، رنا إيهاب، أحمد فتحى، مريم أحمد، إسلام فؤاد، لانا خلدون، محمد دسوقى، أحمد أشرف، هيثم حسام الدين، عبد الحميد ماهر، وعبد الرحمن شعبان.

فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاركته بمسابقة إبداع 3- 2015-02 - اليوم السابع
>

فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاركته بمسابقة إبداع 3

جانب من العرض المسرحى
>

جانب من العرض المسرحى "الليالى الحارة" لفريق جامعة القاهرة

فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاهد من
>

فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاهد من "الليالى الحارة"

فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاهد من
>

فريق مسرح جامعة القاهرة خلال مشاهد من "الليالى الحارة"

فريق مسرح جامعة القاهرة يحيى الحاضرين فى آخر المشاهد- 2015-02 - اليوم السابع
>

فريق مسرح جامعة القاهرة يحيى الحاضرين فى آخر المشاهد

جانب من العرض المسرحى
>

جانب من العرض المسرحى "الليالى الحارة " لفريق جامعة القاهرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365