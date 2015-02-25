مطار الأقصر الدولى ومديرية الأمن ينفذان تجربة طوارئ لانحراف طائرة

نفذت مديرية أمن الأقصر، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع مطار الأقصر الدولى والقوات الجوية تجربة طوارئ متسعة النطاق داخل المطار.

شهد التجربة اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، واللواء طيار هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى واللواء مدير أمن مطار الاقصر الدولى وقائد قاعدة الأقصر الجوية.

وخلال التجربة تم عمل عرض لكل ما تم من تدريبات وتنسيقات خاصة بتنفيذ التجربة، وتمثيل سيناريو التجربة فى انحراف طائرة على المهبط محملة بـ100 راكب وطاقم المركب واشتعال النيران بالجناح الايمن لها، وتم عرض ما يتم اتخاذه من الاجراءات والتدابير اللازمة فى مثل هذه الحوادث بالاشتراك مع جميع أجهزة المطار وقوات الحماية المدنية والمرور والقوات المسلحة والقوات الجوية والإسعاف، ودور كل منهم فى سرعة الانتقال واحتواء الحادث وإنقاذ الركاب والمصابين منذ تلقى البلاغ وحتى إخماد الحريق ووصول المصابين للمستشفى.



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أثناء إنقاذ المصابين

جانب من تجربة الطوارئ

سيارة الإطفاء خلال التجربة

عمال يمثلون المصابين



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مدير الأمن يشهد التجربة