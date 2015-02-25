أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مطار الأقصر الدولى ومديرية الأمن ينفذان تجربة طوارئ لانحراف طائرة

Google+ Print
نفذت مديرية أمن الأقصر، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع مطار الأقصر الدولى والقوات الجوية تجربة طوارئ متسعة النطاق داخل المطار.

شهد التجربة اللواء حسام المناوى مدير أمن الأقصر، واللواء طيار هشام الحسينى مدير مطار الأقصر الدولى واللواء مدير أمن مطار الاقصر الدولى وقائد قاعدة الأقصر الجوية.

وخلال التجربة تم عمل عرض لكل ما تم من تدريبات وتنسيقات خاصة بتنفيذ التجربة، وتمثيل سيناريو التجربة فى انحراف طائرة على المهبط محملة بـ100 راكب وطاقم المركب واشتعال النيران بالجناح الايمن لها، وتم عرض ما يتم اتخاذه من الاجراءات والتدابير اللازمة فى مثل هذه الحوادث بالاشتراك مع جميع أجهزة المطار وقوات الحماية المدنية والمرور والقوات المسلحة والقوات الجوية والإسعاف، ودور كل منهم فى سرعة الانتقال واحتواء الحادث وإنقاذ الركاب والمصابين منذ تلقى البلاغ وحتى إخماد الحريق ووصول المصابين للمستشفى.

أثناء إنقاذ المصابين- 2015-02 - اليوم السابع
>

أثناء إنقاذ المصابين


>جانب من تجربة الطوارئ- 2015-02 - اليوم السابع
>

جانب من تجربة الطوارئ


>سيارة الإطفاء خلال التجربة- 2015-02 - اليوم السابع
>

سيارة الإطفاء خلال التجربة


>عمال يمثلون المصابين- 2015-02 - اليوم السابع
>

عمال يمثلون المصابين


>تعليق - 2015-02 - اليوم السابع

مدير الأمن يشهد التجربة- 2015-02 - اليوم السابع
>

مدير الأمن يشهد التجربة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365