الملك سلمان وآل سعيد يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وعُمان

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس صَاحِب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان.

وفي بداية الاستقبال رحب خادم الحرمين الشريفين بصاحب السمو السيد فهد بن محمود ومرافقيه في المملكة العربية السعودية، فيما عبر سموه عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

ونقل السيد فهد بن محمود لخادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما حمّله - حفظه الله - تحياته لجلالته.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصَاحِب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان اجتماعاً، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مجمل الأحداث على الساحات الخليجية والإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

كما حضره من الجانب العُماني معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله، ومعالي وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، وسفير عُمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، ورئيس المكتب الخاص لنائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء عبدالله بن خلفان البلوشي.

وكان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان قد وصل إلى الرياض أمس في زيارة للمملكة.

وكان في مقدمة مستقبليه بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

كما كان في استقبال سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي وقائد قاعدة الرياض الجوية المكلف اللواء طيار ركن خالد بن فهد الروضان.

عقب ذلك استعرض سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد وسمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود حرس الشرف.

وبعد أن صافح سموه أعضاء سفارة سلطنة عمان لدى المملكة، توجه بصحبة سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز إلى قاعة التشريفات في استراحة قصيرة.

بعد ذلك صحب سمو ولي العهد، سمو نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان في موكب رسمي للقاء خادم الحرمين الشريفين.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسموه، معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية الأستاذ يوسف بن علوي عبدالله، ومعالي وزير النقل والاتصالات الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، ورئيس المكتب الخاص لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء عبدالله بن خلفان البلوشي.