بعد اكتشاف علاقته بالجنون.. دراسة: الحشيش يسبب مشاكل بالتنفس والكلام

كشفت دراسة طبية حديثة نشرت مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مخاطر جديدة لمخدر الحشيش، والذى تواترت الأبحاث الطبية السابقة على تفصيل أضراره على صحة الإنسان.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كيديز الأسبانية، أن تدخين مخدر الحشيش قد يتسبب فى الإصابة بمشاكل فى القدرة على الكلام والتنفس وعملية ابتلاع الطعام، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن بعض المواد الموجودة داخل مخدر الحشيش تساهم فى الحد من نشاط الخلايا العصبية الحركية، التى توجد فى القشرة المخية بجذع المخ، والمسئولة عن إرسال الأوامر إلى العضلات بجسم الإنسان، وهو ما يمنع نقل المعلومات والإشارات بين الخلايا العصبية، بما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بمشاكل فى الكلام والتنفس وابتلاع الطعام.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر فبراير الجارى.

جدير بالذكر أن دراسة بريطانية حديثة نشرت منذ عدة أيام قد ربطت بين تدخين الحشيش ورفع فرص الإصابة بالجنون.

دراسة بريطانية: الحشيش يرفع فرص الإصابة بالجنون