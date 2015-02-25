انطلاق الحملة الانتخابية فى السودان وسط أجواء من المقاطعة والقمع

انطلقت الحملة الانتخابية فى السودان الثلاثاء استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة فى الثالث عشر من أبريل المقبل، فى أجواء من المقاطعة والقمع الذى استهدف بشكل خاص وسائل الإعلام.

وكان البشير (71 عاما) المرشح للاقتراع الرئاسى فى 13 إبريل، تسلم الحكم فى 1989 اثر انقلاب بدعم من الإسلاميين. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور التى تشهد أعمال عنف منذ أكثر من عقد فى غرب البلاد.

إلا أن البشير الذى يسعى إلى "تحسين" صورته فى الخارج، وقد استقبل مؤخرا فى هذا السياق وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، تجاهل على الدوام هذه الاتهامات، وأطلق حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الثلاثاء حملته الانتخابية بغياب الرئيس البشير الموجود فى دولة الإمارات.

واعتبر خالد التيجانى رئيس التحرير السابق لإحدى الصحف السعودية ان البشير سيسعى عند عودته "للقول أن السودان لم يعد معزولا عن سائر الدول العربية"، ومن غير المتوقع ان يعقد المرشحون الآخرون وعددهم 14 بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية أى لقاءات كبيرة أو ان يشكلوا منافسة حقيقية للبشير.

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