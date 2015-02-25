الجيش الليبى: ننسق مع السلطات المصرية لمحاربة داعش فى الفترة المقبلة

قال الرائد محمد الحجازى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن البرلمان الليبى اجتمع اليوم وأصدر قرارًا بتنصيب الركن خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، مؤكدا أن هنا تنسيقا بين السلطات المصرية والليبية فى محاربة داعش فى الفترة المقبلة.

وأضاف الرائد محمد الحجازى فى تصريحات إعلامية، أن هيكلية الجيش الليبى ستعاد من جديد بعد تنصيب الخليفة حفتر للجيش لمكافحة الإرهاب وداعش.

كانت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، قالت إن مجلس النواب الليبى قرر تعيين اللواء خلفية بالقاسم حفتر، قائداً عاماً لقوات الجيش الليبى.

> وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المجلس عقد جلسة مغلقة حضرها 80 من أعضائه، منذ قليل، وتم التصويت خلالها على قانون بتعيين حفتر قائداً للجيش الليبيى.