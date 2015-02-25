أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الليبى: ننسق مع السلطات المصرية لمحاربة داعش فى الفترة المقبلة

Google+ Print
الجيش الليبى: ننسق مع السلطات المصرية لمحاربة داعش فى الفترة المقبلة الجيش الليبى: ننسق مع السلطات المصرية لمحاربة داعش فى الفترة المقبلة
قال الرائد محمد الحجازى، المتحدث باسم الجيش الليبى، أن البرلمان الليبى اجتمع اليوم وأصدر قرارًا بتنصيب الركن خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، مؤكدا أن هنا تنسيقا بين السلطات المصرية والليبية فى محاربة داعش فى الفترة المقبلة.

وأضاف الرائد محمد الحجازى فى تصريحات إعلامية، أن هيكلية الجيش الليبى ستعاد من جديد بعد تنصيب الخليفة حفتر للجيش لمكافحة الإرهاب وداعش.

كانت مصادر ليبية، اليوم الثلاثاء، قالت إن مجلس النواب الليبى قرر تعيين اللواء خلفية بالقاسم حفتر، قائداً عاماً لقوات الجيش الليبى.
> وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن المجلس عقد جلسة مغلقة حضرها 80 من أعضائه، منذ قليل، وتم التصويت خلالها على قانون بتعيين حفتر قائداً للجيش الليبيى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365