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عضو بالكونجرس يطالب الإدارة الأمريكية بتحميل قطر مسئولية دعمها للإرهاب

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عضو بالكونجرس يطالب الإدارة الأمريكية بتحميل قطر مسئولية دعمها للإرهاب عضو بالكونجرس يطالب الإدارة الأمريكية بتحميل قطر مسئولية دعمها للإرهاب
حذر النائب الجمهورى دوج لامبورن العضو فى لجنة الخدمات المسلحة فى مجلس النواب الأمريكى اليوم الثلاثاء فى خطاب أرسله إلى وزير الدفاع الأمريكى الجديد اشتون كارتر ودوائر أخرى فى الإدارة الأمريكية من أن العلاقات العسكرية الأمريكية مع قطر تسمح للأخيرة باللعب على ما وصفه بـ "الجانبين".

وقال لامبورن وفقا لما نقله موقع "واشنطن فرى بيكون" الإليكترونى إن قطر تتحول إلى محور لتمويل الإرهاب فى الوقت الذى تستخدم فيه الولايات المتحدة هذه الدولة الخليجية كقاعدة كبرى للعمليات.
>ودعا لامبورن وزير الدفاع الأمريكى إلى صياغة "استراتيجية" تسمح بتحميل قطر المسئولية عن " دعمها للإرهاب ".

وقال الموقع الإخبارى الأمريكى إن الخطاب حذر من أن ما ترسله واشنطن من الأسلحة للدوحة بمليارات الدولارات قد يساعد الدولة العربية فى تقديم الدعم للمنظمات الإرهابية.

وحسبما جاء فى رسالة النائب الأمريكى التى نقلها الموقع فإن قطر أضحت ملاذا أمنا لعدد متزايد من أتباع الجماعات الإرهابية وحلفائها كتنظيم "داعش" الإرهابى.

ويأتى خطاب عضو الكونجرس الجمهورى متزامنا مع الاجتماع بين أمير قطر حمد بين تميم آل ثان، والرئيس باراك أوباما فى البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وحث لامبورن المسئولين الأمريكيين على إعادة تقييم وتقدير التحالف العسكرى مع قطر والذى يقدر بمليارات الدولارات.
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