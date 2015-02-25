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الرئيس الكينى يصل إلى الجزائر

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الرئيس الكينى يصل إلى الجزائر الرئيس الكينى يصل إلى الجزائر
وصل الرئيس الكينى أوهورو كينياتا إلى الجزائر مساء الثلاثاء فى زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.

كان فى استقبال الرئيس الكينى لدى وصوله إلى مطار هوارى بومدين الدولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل.

ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الجزائرى والكينى خلال لقائهما المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تلك المتعلقة بالامن والسلم والاندماج الافريقى بالاضافة إلى بحث السبل والإمكانيات الكفيلة بتعزيز علاقات الأخوة بين الشعبين الجزائرى والكينى وذلك حسبما جاء فى بيان لرئاسة الجمهورية.
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