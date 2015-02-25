وزير الدفاع الامريكي يجري اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول صدقي صبحي

أجرى وزير الدفاع الامريكي اشتون كارتر اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.

وقال بيان صدر عن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) إن كارتر اعرب خلال الاتصال عن تعازيه لمصر في ضحايا الهجمات الارهابية الاخيرة.

كما اعرب عن رغبته في العمل مع الفريق صبحي في إطار التعاون بين الولايات المتحدة ومصر لمواجهة التحديات الامنية.

ومن جانبه اعرب الفريق صبحي عن شكره لدعم الولايات المتحدة لمصر، واعرب عن وجهة نظره ازاء الحاجة لتعزيز التحالفات الدولية ضد التطرف والارهاب.

> واكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي التزامهما بدعم الشراكة الامنية بين مصر والولايات المتحدة.

> ا ش ا