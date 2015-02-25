أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك -
ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين -
طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل مسلحين حاولا التسلل إلى الأردن

Google+ Print
مقتل مسلحين حاولا التسلل إلى الأردن مقتل مسلحين حاولا التسلل إلى الأردن

قال مصدر عسكري إن قوات حرس الحدود الأردنية قتلت شخصين يستقلان سيارة أثناء محاولتهما اجتياز الحدود الأردنية السورية بسرعة عالية.

وأوضح المصدر أن قوات حرس الحدود أطلقت الرصاص عليهما أثناء محاولتهما التسلل عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري بالقوات المسلحة قوله إنه في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي، حاولت سيارة شاحنة “ترك” اجتياز الحدود الأردنية السورية بسرعة عالية.

وأضاف المصدر العسكري: “أنه تم إطلاق بعض الطلقات التحذيرية لإيقافها إلا أنها واصلت مسيرها، مما اضطر القوات المسلحة إلى تدمير الآلية ومقتل شخصين مسلحين كانا على متنها”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا