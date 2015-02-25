مقتل مسلحين حاولا التسلل إلى الأردن

قال مصدر عسكري إن قوات حرس الحدود الأردنية قتلت شخصين يستقلان سيارة أثناء محاولتهما اجتياز الحدود الأردنية السورية بسرعة عالية.

وأوضح المصدر أن قوات حرس الحدود أطلقت الرصاص عليهما أثناء محاولتهما التسلل عبر الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مصدر عسكري بالقوات المسلحة قوله إنه في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء، بحسب التوقيت المحلي، حاولت سيارة شاحنة “ترك” اجتياز الحدود الأردنية السورية بسرعة عالية.

وأضاف المصدر العسكري: “أنه تم إطلاق بعض الطلقات التحذيرية لإيقافها إلا أنها واصلت مسيرها، مما اضطر القوات المسلحة إلى تدمير الآلية ومقتل شخصين مسلحين كانا على متنها”.