انهيار جزئى بعقار بشارع البكرى فى الظاهر دون مصابين أو متوفين

انهار جزء من عقار مكون من 4 طوابق بشارع البكرى بمنطقة الظاهر، مساء الثلاثاء، ولم يسفر عنه وقوع مصابين أو متوفين، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، كما توجه رجال الحى لمكان الحادث لإنهاء الإجراءات بهدمه بالكامل حتى لا يتسبب فى كارثة.

البداية كانت بتلقى اللواء جمال فريد حلاوة نائب مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إخطاراً من غرفة النجدة بوجود انهيار جزئى فى عقار مكون من 4 طوابق بشارع البكرى بمنطقة الظاهر، ولم يسفر عن وقوع مصابين أو متوفين.

انتقلت القوات وتم إخلاء العقارات المجاورة من السكان، والتعامل مع البلاغ، وغادرت القوات المكان فور الانتهاء من عملها، ويقوم رجال الحى بفحص العقار وأوراقه للتأكد من كونه صدر له قرار إزالة من عدمه.