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بالفيديو.. أشجان البخارى لـ"سما المصرى": صورك عريانة ومتنفعيش للبرلمان

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بالفيديو.. أشجان البخارى لـ"سما المصرى": صورك عريانة ومتنفعيش للبرلمان بالفيديو.. أشجان البخارى لـ"سما المصرى": صورك عريانة ومتنفعيش للبرلمان
وقعت مشادة كلامية حادة بين الفنانة الاستعراضية سما المصرى والمحامية أشجان البخارى خلال حوارهما ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، بعد أن قالت الأخيرة: "أنتِ لا تصلحى للعمل السياسى كونك تقدمى فنا مبتذلا وأنتِ دخلتى الانتخابات من أجل الشو الإعلامى.. بعد ما اتركنتى على جنب لما مرتضى منصور قفل لك القناة بتاعتك".

ودفع هذا الأمر سما المصرى على مقاطعة أشجان البخارى قائلة: "أنا مش محتاجة شو إعلامى وفنى مش مبتذل لأن الشارع حبه، أنا بتكلم عن الجمهور بتاعى، أنا مسمعتش عنك لكن أنتى سمعتى عنى".

فقاطعتها "البخارى" قائلة: "أسمع عنك إيه عن صورك العريانة وبتلبسى بدلة رقص أنا ميشرفنيش أعمل كدا"، فغضبت "المصرى" قائلة: "أنا مش هسمح ليكى أنك تقولى كدا" فتداخلت الأصوات عالية الأمر الذى دفع مقدم البرنامج أن يتدخل لوقف الاشتباك بينهما.


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