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بالفيديو.. سما المصرى: لبست بدلة الرقص مرة واحدة.. والسياسية مش شرط للبرلمان

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بالفيديو.. سما المصرى: لبست بدلة الرقص مرة واحدة.. والسياسية مش شرط للبرلمان بالفيديو.. سما المصرى: لبست بدلة الرقص مرة واحدة.. والسياسية مش شرط للبرلمان
قالت الفنانة سما المصرى، إن توافر الخبرة السياسية لدى جميع أعضاء البرلمان ليست قاعدة عامة والمهم فى هذا المضمار هو العمل من أجل الشعب الذى لا ينظر للشكليات، مضيفة: "أنا هعمل إيه بالخبرة السياسية لا يوجد أحد دخل مجلس الشعب وله خبرة سياسية وليه قيمة ومهابة، وأنا لست راقصة أنا فنانة استعراضية وعمرى.. عمرى ما لبست بدلة رقص ونزلت حفلة ولا عملت حاجة فيها بدلة رقص غير فيلم على وحدة ونص ده اطريت فيه علشان ده عمل درامى".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، أن العمل السياسى ليس بالسن كما يعتقد البعض بل باختيار الشعب ومدى العطاء له، مشددة على أن الفن هو القوة الناعمة فى المجتمع، وذكرت قائلة: "كتير من الأفلام بتكون أكثر تأثيرا من أن شيخ يقدم موعظة فى جامع".

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مصر 365

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