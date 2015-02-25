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وفاة متهم عقب إصابته بهبوط داخل حجز قسم المطرية ونقله للمستشفى

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وفاة متهم عقب إصابته بهبوط داخل حجز قسم المطرية ونقله للمستشفى وفاة متهم عقب إصابته بهبوط داخل حجز قسم المطرية ونقله للمستشفى
توفى أحد المحجوزين على ذمة التحريض على العنف والاشتراك فى مسيرات للعناصر الإرهابية داخل قسم شرطة المطرية، حيث أصيب بهبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى أثناء الفحص.

ومن جانبه أكد اللواء يحيى العراقى نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق القاهرة أن المتهمين المحبوسين داخل حجز القسم أبلغوا الحراسة المكلفة بتأمين حجز القسم بإصابة أحد المتهمين بحالة إعياء شديدة، فتم إخطار قيادات القسم الذين أمروا عقب اذن النيابة بنقله للمستشفى لتلقى العلاج، وبالفعل تم نقله من الحجز ووصلت للمستشفى ومعه قوة أمنية.

وأضاف اللواء يحيى العراقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه بعد نقله للمستشفى بفترة زمنية فارق الحياة، فتم تحرر محضر بالواقعة وأثبتت فى محضر التحقيق الفحوصات التى أجريت له.

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