ليلة_الأبطال- بالفيديو- سذاجة دفاع دورتموند تهدي يوفنتوس الانتصار

تغلب يوفنتوس على ضيفه بروسيا دورتموند مساء الثلاثاء في ملعب الأول في دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف.

يوفنتوس استضاف بروسيا دورتموند في إطار لقاء الذهاب لدور الـ16 لدوري الأبطال، ونجح أصحاب الأرض في تحقيق انتصارا هاما قبل لقاء العودة.

افتتح كارلوس تيفيز أهداف يوفنتوس في الدقيقة 13، بعدما سدد ألفارو موراتا كرة قوية من الناحية اليسرى، لكن سوء تعامل حارس مرمى دورتموند رومان فايدنفيلر مع التسديدة، جعل تيفيز غير المراقب يتابع الكرة ويسدد بسهولة في المرمى.

خمس دقائق فقط كانت كفيلة للضيوف من أجل إدراك التعادل، بعدما سقط جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس بشكل غريب، بعدما فشل في استلام الكرة، ليخطفها ماركو ريوس منه وينطلق نحو مرمى بوفون وينجح في تعديل النتيجة.

سيطر دورتموند على المباراة بعد هدف ريوس، وكاد نوري شاهين يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرة قوية، لكن بوفون تصدى لها على مرتين.

ومن نفس الناحية اليسرى، استلم بول بوجبا تمريرة قادمة من تيفيز، ليرسل اللاعب الفرنسي عرضية أرضية يحولها موراتا غير المراقب في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

الشوط الأول شهد تعرض لوكاس بيتشيك للإصابة من قبل دورتموند ليخرج مصابا، قبل أن يصاب أيضا لاعب خط وسط يوفنتوس أندريا بيرلو ليغادر اللقاء.

في الشوط الثاني سيطر يوفنتوس على اللقاء بشكل أكبر، وسط محاولات قليلة لدورتموند، وحاول شيرو إيموبيلي وهنريك مختاريان التسديد من مسافات بعيدة، لكن كراتهم كانت بعيدة عن المرمى.

وكاد البديل روبرتو بيريرا أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85، لكن تسديدته مرت بجوار مرمى دورتموند بقليل.

تلك النتيجة تعني أن يوفنتوس يحتاج للتعادل بأي نتيجة في لقاء العودة من أجل ضمان التأهل لربع النهائي، فيما يحتاج دورتموند للفوز بهدف نظيف فقط.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في ملعب سيجنال إيدونا بارك في الـ18 من الشهر المقبل.

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