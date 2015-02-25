أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي.. و100 ليلة مع برشلونة في المنافسات الدولية

Google+ Print
ميسي.. و100 ليلة مع برشلونة في المنافسات الدولية ميسي.. و100 ليلة مع برشلونة في المنافسات الدولية

برشلونة، (إفي): أكمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراته رقم 100 مع برشلونة في المنافسات الدولية، وذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البرسا بهدفين لواحد.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن ميسي خاض اليوم مباراته رقم 93 في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، يضاف إليها ثلاثة في كأس السوبر الأوروبي وأربع في مونديال الأندية، وهي البطولات التي توج بها مع برسا.

وخلال مبارياته التي خاضها مع برسا في المباريات الدولية، سجل ميسي 75 هدفا في دوري الأبطال وآخر في كأس السوبر الأوروبي وأربعة في مونديال الأندية.

وصنع ميسي هدفي برشلونة في مباراة اليوم، اللذين سجلهما النجم لويس سواريز، لكنه أهدر ركلة جزاء احتسبت له في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع