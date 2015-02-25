ميسي.. و100 ليلة مع برشلونة في المنافسات الدولية

برشلونة، (إفي): أكمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراته رقم 100 مع برشلونة في المنافسات الدولية، وذلك خلال مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البرسا بهدفين لواحد.

وأشارت صحيفة (سبورت) الكتالونية إلى أن ميسي خاض اليوم مباراته رقم 93 في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، يضاف إليها ثلاثة في كأس السوبر الأوروبي وأربع في مونديال الأندية، وهي البطولات التي توج بها مع برسا.

وخلال مبارياته التي خاضها مع برسا في المباريات الدولية، سجل ميسي 75 هدفا في دوري الأبطال وآخر في كأس السوبر الأوروبي وأربعة في مونديال الأندية.

وصنع ميسي هدفي برشلونة في مباراة اليوم، اللذين سجلهما النجم لويس سواريز، لكنه أهدر ركلة جزاء احتسبت له في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.