أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال - برشلونة يقلل من أهمية إهدار ميسي ركلة جزاء

Google+ Print
#ليلة_الابطال - برشلونة يقلل من أهمية إهدار ميسي ركلة جزاء #ليلة_الابطال - برشلونة يقلل من أهمية إهدار ميسي ركلة جزاء

برشلونة، (إفي): قلل جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني من أهمية ركلة الجزاء التي أهدرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لاعب البرسا أهدر ركلة جزاء خلال مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهت لصالح البلاوجرانا بهدفين لواحد.

وقال بارتوميو، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "لقد شاهدنا مباراة كبيرة. شاهدت الجماهير فريقا قدم مستوى جيد وحقق الفوز".

وتابع "انها نتيجة مستحقة، ولكنها لا تحسم التأهل" إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها ميسي علق "ليست نتيجة سيئة. دائما ما يكون الأهم هو الفوز. لعبنا أمام سيتي، أحد أفضل الفرق في أوروبا. ننافس في ثلاث مسابقات، وظهرنا بصورة جيدة. لذا فأنا سعيد".

وأردف "اذا أهدرنا هدفا، لا توجد مشكلة. سيتعين علينا القتال والفوز للتأهل إلى ربع النهائي".

وفيما يتعلق بالليجا، أشار "الدوري هذا العام سيكون طويلا للغاية. الكلاسيكو سيقام مبكرا للغاية، لذا فلن يحسم المنافسة. الأهم هو الاستمرار في البطولات الثلاثة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع