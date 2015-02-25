ليلة_الابطال - سواريز يسجل أول ثنائية له مع برشلونة

لندن، (إفي): فاز برشلونة الإسباني على مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بثنائية هي الأولى التي يسجلها مهاجمه لويس سواريز مع البرسا منذ أن انتقل إلى صفوفه موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وبدا سواريز أنه فقد الوزن الزائد الذي كان يعاني منه، وتحسن مردوده مع برسا، ‘ذ سجل خلال الشهر الجاري أربعة أهداف، في مرمى ليفانتي وأثلتيك بلباو قبل ثنائية اليوم، اضافة إلى صناعة هدفين أمام فياريال في الكأس والليجا.

ويعد هذا الهدف الثامن الذي يسجله سواريز مع برشلونة منذ مشاركته الأولى مع برسا في الكلاسيكو الذي أقيم في 25 من أكتوبر، بعد أن انتهاء عقوبة الايقاف الصادرة بحقه إثر عض جورجيو كيليني في مونديال البرازيل.

وكانت الثنائية الأخيرة التي سجلها سواريز قبل مباراة اليوم في مونديال البرازيل خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بإنجلترا.