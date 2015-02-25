ليلة_الابطال - سواريز يكشف عن ' المساحات ' التي منحته عودة رائعة لإنجلترا

مدريد، (إفي): هناك مساحات بين دفاع مانشستر سيتي وخط وسطه، هذه المساحات هي من منح برشلونة ونجمه لويس سواريز الفوز في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بحسب تصريح الأخير.

وقال لويس سواريز صاحب هدفي برشلونة الليلة في مرمى مانشستر سيتي (2-1) بذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا إن فريقه قدم شوطا كبيرا سجل فيه هدفين، ليصبح الأقرب من التأهل لربع النهائي.

وصرح سواريز "قدمنا شوطا أول كبير وسنحت لنا أكثر من فرصة لتسجيل هدف آخر".

وأوضح "كانت هناك مساحات بين دفاع ووسط سيتي، استغل فريقي هذا الأمر جيدا".

وكان سواريز، الذي انتقل لبرشلونة الصيف الماضي قادما من ليفربول، قد صرح مسبقا أن هذه المباراة لها طابع خاص بالنسبة له "نظرا للأعوام التي قضاها في الدوري الإنجليزي".

ولا يرى سواريز أن برشلونة ضمن التأهل لربع النهائي، رغم تفوقه في مانشستر، لكنه أكد أن فريقه سيلعب بجدية في كامب نو "سنكون برشلونة المعروف ونعي ماذا يعني أننا سنلعب على أرضنا".

وعن المنافس امتدح سواريز "جودة" السيتي، الذي حسّن من أدائه في الشوط الثاني وسجل هدفا "لقد دخلوا أجواء المباراة بعدما انطلقوا بشكل جيد في الشوط الثاني".