ليلة_الابطال - سيميوني عن ليفركوزن: التاريخ يظل في الكتب

مدريد، (إفي): قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عشية مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه باير ليفركوزن الألماني إن مرحلة الإقصاء تعتمد على "المجهود الذي يبذل" في المباراة وليس على تاريخ الفرق.

وصرح المدرب من ملعب باي آرينا الذي سيستضيف اللقاء "نواصل السير على منهجنا، والنتائج قد تصنفك في موقع حتى موعد بدء المباراة، حينها يبدأ كل شيء من الصفر".

وتابع "لا يوجد وقتها فريق أوفر حظا من الآخر، لأن 11 لاعبا يواجهون 11 مثلهم وعليك أن تبذل الجهد للتفوق على الآخر. التاريخ رائع للغاية ولكنه يظل في الكتب".

وأضاف "لا يهم إذا كنا نلعب على أرضنا أو خارجها، فعندما نصل للمرحلة الإقصائية علينا أن نتلائم معها وأن نبحث عن الحل الأمثل لتخطيها".

وعن شعوره بالمضض لخسارته نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في الشوطين الإضافيين أمام ريال مدريد، قال: "تفكيري هو الذي اعتدت على تطبيقه طوال مسيرتي الكروية".

وأوضح "اعتبر أنه لا توجد مباراة أخرى سوى مباراة الغد، التفكير في الماضي لا يفيد في شيء، الأفضل التفكير في الأحداث الحالية وفي لقاء الغد".

ويرى سيميوني أن فريقه "يؤدي بشكل جيد وبرغبة كبيرة في تحقيق الانتصارات"،

مضيفا "باستثناء مباراة سيلتا فيجو، كنا قبلها وبعدها نقدم أداء منتظما للغاية واعتقد أن أصعب شيء في كرة القدم هو الحفاظ على ثبات المستوى، الحاجة لتقديم الأفضل كفريق تتزايد كل يوم ولا تسمح لك بالكثير من الغفوات".

وأردف "لهذا فنحن بحاجة غدا لمزيد من التركيز والتفكير بوضوح في المباراة التي يتعين علينا خوضها. إذا دخلنا الملعب غدا ونحن غير مشتتين ونعلم أي مباراة سنخوض، سيقربنا هذا من الهدف"، مشيرا إلى أنه من الهام غدا "سرعة استعادة الكرة".

وتابع "هم يتميزون بسرعة الانقضاض على الكرة في المكان الذي فقدوه فيها، ولهذا فهم حاسمون في سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، لامتلاكهم لاعبين سريعين للغاية ويضغطون بشكل جيد في القطاع الذي تدور فيه الكرة ولهذا علينا إدارة الأمور بأفضل شكل كي نجلب الكرة في المكان الذي يتلائم معنا".

وأبرز قوة باير ليفركوزن بعيدا عن نتائجه الأخيرة "لا نهتم فقط بآخر مباراتين لهم بل نتابع خط اللعب الذي يقدمونه في آخر خمسة أشهر، فهو فريق شجاع وبعيدا عن دخول مرماه أهدافا في آخر مباراتين لكنه كان دائما لديه حظوظا لتحقيق الفوز".