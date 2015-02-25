ليلة_الابطال - إنريكي عن ميسي: يهدر ركلات الجزاء من يتجرأ على تسديدها

برشلونة، (إفي): دافع لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن أهدر ركلة جزاء احتسبت له في الثواني الأخيرة من عمر مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح البرسا بهدفين لواحد.

وقال إنريكي، في تصريحات عقب المباراة: "انها نتيجة مستحقة، ويجب أن نفخر بها. يصعب حسم بطاقة التأهل في هذه الأدوار في مباراة واحدة. كان الشوط الأول رائعا، وسنحت لنا فرص عديدة".

وأضاف "في الشوط الأول كنا في حالة جيدة للغاية، ونمرر الكرة للاعب الذي يتحرر من الرقابة الدفاعية، ونحرك الكرة. كما أننا دافعنا بصورة جيدة للغاية".

وأضاف "الشوط الثاني تحدثنا عن أننا سنواجه صعوبات. ضغط المنافس وعانينا في بعض اللحظات، ولكن النتيجة عادلة للغاية".

وعن ركلة الجزاء التي أهدرها ميسي، أشار "نحن سعداء للغاية بالنتيجة. يهدر ركلات الجزاء من يتجرأ على تسديدها، والمكلف بتسديد الركلات الثابتة هو ليونيل ميسي دون أدنى شك".

وأضاف "النتيجة لم تحسم بعد، ولا ينبغي التراخي أمام منافس بهذا الحجم. نسعى للتعامل مع مباراة الإياب بجدية".

وتابع "الفريق بأكمله قدم مباراة رائعة، كل في مركزه. أنا سعيد للغاية بعقلية اللاعبين. الأمور التي تحدث داخل الأروقة ليست من شأن أحد، وبالأخص أنتم".