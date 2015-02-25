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نتنياهو: سأتوجه إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونجرس لمنع الاتفاق النووي الإيراني

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نتنياهو: سأتوجه إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونجرس لمنع الاتفاق النووي الإيراني نتنياهو: سأتوجه إلى واشنطن لإلقاء خطاب في الكونجرس لمنع الاتفاق النووي الإيراني

نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه إلى واشنطن لإلقاء خطابه في الكونجرس لانه يرى فيه الحصن الاخير لمنع التوقيع على اتفاق سيئ مع إيران حول برنامجها النووي.

ونقل راديو “صوت إسرائيل” الليلة عن نتنياهو قوله ، خلال قيامه اليوم الثلاثاء بجولة في قيادة المنطقة الجنوبية، إن إيران ستصبح دولة نووية إذا ما تم التوقيع على هذا الاتفاق الذي يشكل تهديدا على إسرائيل.

وقال إن إيران تعلن جهارا نهارا عن نيتها إبادة إسرائيل، مشيرا إلى أن واجبه كرئيس للوزراء القيام بكل ما في وسعه للحيلولة دون إبرام اتفاق كهذا .
> أ ش أ

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