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احتجاز رضيعه بمستشفى حميات دمنهور لإصابتها بأنفلونزا الطيور

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احتجاز رضيعه بمستشفى حميات دمنهور لإصابتها بأنفلونزا الطيور احتجاز رضيعه بمستشفى حميات دمنهور لإصابتها بأنفلونزا الطيور

أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم احتجاز طفلة رضيعه تدعى “ملك . م . م – عامان” مقيمة بمركز دمنهور، بمستشفى الحميات، لإصابتها بمرض أنفلونزا الطيور.

وأوضح مكي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه تم التعامل مع المريضة وحجزها بعد ظهور إيجابية العينات المأخوذة منها .. مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية معها.

وأضاف أنه تم انتقال لجنة من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والطب البيطري لفحص جميع المتواجدين بمنزل المريضة والمنطقة المحيطة بمنزلها لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
> أ ش أ

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