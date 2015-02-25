وزير الخارجية يصل باريس قادما من تونس في زيارة سريعة للقاء الأمير سعود الفيصل

وصل وزير الخارجية سامح شكري مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة الفرنسية باريس في المحطة الثانية من جولته التي بدأها صباح اليوم بتونس والتي ستقوده أيضا إلى كل من روسيا والصين.

وسيلتقي وزير الخارجية، خلال زيارته السريعة لباريس التي ستستغرق ساعات، بسمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس المقبل، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا، وكذلك المشاورات الجارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي المطروح حول ليبيا.

كما سيتم استعراض مسار القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وسُبل التكاتف الإقليمي والدولي للقضاء عليها.

>أ ش أ