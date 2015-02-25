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ضبط 60 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 172 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 60 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 172 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 60 مطلوبًا من المحكوم عليهم و 172 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

فى اطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام تم ضبط 60 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة علاوة على ضبط وتحرير 172 مخالفة مرورية متنوعة .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التى استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمنى أن من بين المضبوطين ( 27 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى ، ( 7 ) محكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، ( 21 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية ، ( 5 ) محكومين في قضايا جنح المخالفات .

ومن جهة أخرى في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 172 مخالفة مرورية متنوعة ، حيث تم احالة أصحابها الى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .
> أ ش أ

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