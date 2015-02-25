بالصور.. انهيار جزئى بأحد الجسور على ترعة ببرج العرب بالإسكندرية

انهار جزء من أحد الجسور، المقام على الترعة رقم 12 بنطاق مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، كان قد ورد بلاغ إلى المركز بالانهيار الذى نتج عنه تسرب المياه بالمنطقة المطلة على الترعة.

من جانبه أشار اللواء هانى عبد المقصود رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى أنه فور تلقى البلاغ، تم انتقال الجهات المعنية من رى وصرف صحى ومجموعة العمل بالمركز إلى موقع الحادث، مؤكدا أنه تمت السيطرة تماما على تسرب المياه وسحب جميع تجمعات المياه نتيجة الانهيار ومعالجة الجزء المنهار من الجسر.



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تسرب المياه إلى المنطقة المحيطة

الانهيار الجزئى بترعة ببرج العرب

السيطرة على تسرب المياه

سيارات الصرف تعمل على شفط المياه المتسربة