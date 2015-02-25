11 سببا يؤدى لـ ظهور الكرش

عوامل وأسباب ظهور الكرش

أرسل قارئ يقول ما هى أسباب ظهور الكرش ؟ ويجيب عنه الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن إصابة الأشخاص ببطن مرتفعة أو ما يطلق علية "الكرش" وخاصة المرأة، من الأمور التى تسبب لهن بعض المشاكل النفسية، خاصة بعد الحمل والإنجاب، وكذلك الرجال الذين يعانون من ظهور الكرش نتيجة ممارسة عادات غذائية خاطئة.>ويستكمل د. أحمد أن هناك أسبابا عديدة تؤدى إلى ظهور الكرش ومنها:>1) أسباب تتعلق بالمرأة مثل الحمل والإنجاب وعدم ممارستها رياضة لتقوية عضلة البطن عقب الولادة.>2) عدم ممارسة الرياضة خاصة تمرينات البطن، للأشخاص الذين يعانون من الكرش.>3) عوامل وراثية.>4) تناول الطعام فى أوقات متأخرة.>5) النوم عقب تناول الطعام ويعد من أكثر الأسباب التى تؤدى إلى ظهور الكرش لدى الرجال.>6) الوجبات السريعة.>7) الحلويات والمقرمشات التى يتناولها الأطفال.>8) شرب المياه أثناء تناول الطعام.>9) تناول الطعام أمام شاشة التليفزيون.>10) الإفراط فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين خاصة القهوة سريعة التحضير ومشتقاته وكذلك المشروبات الغازية.>11) عدم مضغ الطعام جيدا.

تغيير نمط الغذاء الخاطئ أولى خطوات التخلص من الكرش:

>ويؤكد د. أحمد أن عملية التخلص من ظهور البطن أو "الكرش" تستلزم تغيير نمط حياة المصابين به، والإقلاع عن ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة والسابق ذكرها.

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