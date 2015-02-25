مهاب مميش: المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس أوشك على الانتهاء

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس أوشك على الانتهاء تمهيدا لعرضه خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ.

وقال يحيى ذكى رئيس مجموعة دار الهندسة الاستشارى المسئول عن إعداد مخطط تنمية محور قناة السويس، إن مشروع قانون تنمية المحور يسمح بإضافة أراضى جديدة لمخطط المشروع تحت إشراف الهيئة التى سيتم تشكيلها لإدارة المشروع، مشيرا إلى أن هناك 25 موقعًا مقترحًا لمساحات جديدة ضمن المشروع.

وأضاف ذكى، خلال كلمته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى، أن المشروع يعتمد على 6 موانئ على رأسها ميناء شرق بورسعيد، والذى من المخطط له أن يكون من أكبر 10 موانئ للحاويات فى العالم، إلى جانب تعزيز الموانئ الجافة فى مدينة العاشر من رمضان.