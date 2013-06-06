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الحبس المشدد 15 عاما لأصحاب شركة “سكاي لاين” لتوظيف الأموال

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الحبس المشدد 15 عاما لأصحاب شركة “سكاي لاين” لتوظيف الأموال الحبس المشدد 15 عاما لأصحاب شركة “سكاي لاين” لتوظيف الأموال

قضت الدائرة الأولي جنايات بالمحكمة الاقتصادية بالحبس المشدد كل من فادي عادل صادق “هارب” وحكيم ناجي حكيم ” محبوس” أصحاب شركة ” سكاي لاين بروكرز” لتوظيف الأموال بالنزهة والمتهمين بالنصب على 400 مواطن فى مبالغ مالية طائلة ، 15 عاما لكل منهما ، وتغريم كل منهما 500 الف جنيه ورد الأموال المستحقة لأصحابها والبالغ إجمالها 20 مليون و94 الف جنيه و167 الف يورو .
> صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية المستشارين هشام مختار وخالد الشناوي وامانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
> كانت تحريات مباحث الأموال العامة قد اكدت أن المتهمين يديرا نشاطا وهميا باسم شركة ” سكاى لاين بروكرز ” بالاتفاق والمساعدة مع والمدعو رامي وجدي الهامى كامل، أمريكي الجنسية بعد فتح حساب في بنك ” اتش أس بى سي” لإيداع الأموال التي تحصلوا عليها من الضحايا البالغ عددهم 400 بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وقالت التحريات إن المتهم الأمريكي استغل علاقته بمنظمات أجنبية لتهريب الأموال التي استبدلوها بالدولار الأمريكي وتهريب الغطاء الدولارى إلى الخارج.

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