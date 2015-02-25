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مهاب مميش: مقترح بمشروع قانون قناة السويس لضم 6 موانئ للهيئة

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مهاب مميش: مقترح بمشروع قانون قناة السويس لضم 6 موانئ للهيئة مهاب مميش: مقترح بمشروع قانون قناة السويس لضم 6 موانئ للهيئة
أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم التقدم بمقترح فى مشروع قانون تنمية محور قناة السويس، يقضى بخروج الموانئ الـ٦ العاملة بالمشروع من عباءة إحدى الوزارات إلى داخل الهيئة الجديدة، من أجل إعادة الأسطول البحرى المصرى لمكانته فى المنطقة.

وأضاف الفريق مهاب مميش، خلال كلمته باجتماع مجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء اليوم الثلاثاء، أن ٩٥٪ من صادرات تخرج من خلال الأسطول البحرى، و٥٪ جوا، مشيرا إلى أن مصر كانت تمتلك أسطولا تجاريا كبيرا، ولكن الدولة لم تهتم به فى الفترات الماضية.

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مصر 365

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