مصرع سائح بولندي سقط من” النافذة” بشرم الشيخ

لقي سائح بولندي مصرعه بسبب سقوطه من نافذة غرفته بأحد الفنادق السياحة بشرم الشيخ .

وكان اللواء محمود الحفناوي مدير امن جنوب سيناء قد تلقي بلاغا من اللواء مجدي موسي مدير المباحث بالعثور علي سائح بولندي ملقي علي ارضية منور السلم بالمبني الايمن من فندق” امواج” وبفحص الجثة تبين وجود كسور بالجمجمة والعمود الفقري من الفقرات العنقية وجرح قطعي عميق فوق العين اليسرى واثبتت التحريات سقوطه من اعلي وتبين ان السائح يدعي “واتشس تشيميلك” بولندي الجنسية ومن مواليد 9 مايو 1967 ويحمل جواز سفر رقم a p 2854439 و

> وقال مصادر امنية ان السائح كان في حالة سكر وسقط من النافذة حيث انه وجد بجانبه زجاجة خمور.

> اخطرت النيابة العامة للتحقيق .