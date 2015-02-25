مصرع وإصابة 4 عمال إثر سقوط ونش عليهم بمنطقة شرق بورسعيد

لقى رحاب حسن جلاب 47 سنة سائق ونش مصرعه إثر سقوط ونش تابع لأحد المقاولين، وإصابة 3 عمال بعد أن تهاوى الونش أرضا عليهم بسبب ضعف التربة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد السيد مسعد 38 سنة، وعادل عبد الله الحزينى 48 سنة، ومحمد السيد عبد الحميد 33 سنة.

وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى بور فؤاد العام والتحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بانتداب الطب الشرعى للوقوف على مدى وجود شبهة جنائية من عدمه للتصريح بدفن الجثة.

وأكدت التقارير الطبية أن المصابين الـ3 حالتهم خطيرة نظرا لتعرض أحدهم لكسر بالعمود الفقرى، ونزيف بالمخ وكسر بالضلوع، وتم تحويلهم لمستشفى الجامعة بالمنصورة.